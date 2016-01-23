Пеллегрини: «Манчестер Сити» докажет, что является претендентом на чемпионство»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

"Предстоит трудный матч с сильным соперником. "Вест Хэм" обыграл нас в начале сезона: у нас тогда было, наверное, 20 голевых моментов, которые не удалось реализовать.

Надеюсь, что мы сыграем острее и докажем, почему являемся претендентом на чемпионство в этом сезоне.

Прежде всего, мы стремимся быть атакующей командой: конечно, далеко не всегда удается забить, но мы стараемся создавать максимальное количество моментов. Я всегда доволен, когда команда создает моменты и забивает, как в прошлом матче, – это самый верный путь к завоеванию трофеев.

В некоторых матчах этого сезона, особенно в выездных, нам не удавалось забить, и я надеюсь, что теперь мы забьем голы и победим", – заявил Пеллегрини.