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    Пеллегрини: «Манчестер Сити» докажет, что является претендентом на чемпионство»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 23-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

    "Предстоит трудный матч с сильным соперником. "Вест Хэм" обыграл нас в начале сезона: у нас тогда было, наверное, 20 голевых моментов, которые не удалось реализовать.

    Надеюсь, что мы сыграем острее и докажем, почему являемся претендентом на чемпионство в этом сезоне.

    Прежде всего, мы стремимся быть атакующей командой: конечно, далеко не всегда удается забить, но мы стараемся создавать максимальное количество моментов. Я всегда доволен, когда команда создает моменты и забивает, как в прошлом матче, – это самый верный путь к завоеванию трофеев.

    В некоторых матчах этого сезона, особенно в выездных, нам не удавалось забить, и я надеюсь, что теперь мы забьем голы и победим", – заявил Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    23.01.2016 12:15
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