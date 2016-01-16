Хиддинк: «Я не буду отрицать, что офсайд был»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал ничью в матче 22-го тура АПЛ против «Эвертона» (3:3). Ранее наставник ливерпульцев Роберто Мартинес выразил мнение, что в моменте с последним голом лондонцев был офсайд.

«Было добавлено семь минут… Я сказал судье: «Хорошо, но они как минимум минуту праздновали свой гол в углу поля». Я не стану отрицать, что там был офсайд, ведь Оскар коснулся мяча. При этом Джон Терри все равно сыграл идеально с точки зрения техники. При счете 0:2 мне пришлось рисковать, и в результате мы получили зрелище. Команда не унывает», – сказал Хиддинк.