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    Стерлинг: «Когда «Кристал Пэлас» в ударе, он может обыграть большинство команд АПЛ»

    Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в преддверии матча 22-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" оценил игру "орлов".

    «В команде соперника есть изобретательные игроки и два вингера, которые способны остановить защитников в любой момент матча и создать опасную ситуацию из ничего. «Орлы» сражаются с уверенностью и с первых минут стремятся обезвредить защитников оппонента. С одной стороны, приятно наблюдать за тем, как продуктивно выступают Вилфрид Заха и Янник Боласи, но, с другой, надеюсь, что им не удастся забить голы против нас. Ну, а после нашей встречи я желаю им успешного продолжения сезона.

    Предсказать игру «Пэласа» трудно: «орлы» импровизируют и имеют большую свободу действий. Когда они в ударе, то могут обыграть большинство команд Премьер-лиги. На мой взгляд, игроки «Пэласа» точно следуют указаниям тренера и поддерживают друг друга во время матча. Да, они не забивали голов в последних матчах Премьер-лиги, но мы отнесемся к сопернику с должным уважением: в этом поединке нам придется использовать все свои резервы и постараться выйти вперед в начале встречи. Мы знаем, что если будем на высоте, то сможем одержать победу", – заявил Стерлинг.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    16.01.2016 14:41
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