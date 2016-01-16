«Челси» – «Эвертон». Онлайн-трансляция

"Челси" под руководством Гуса Хиддинка не проигрывает уже в течение пяти матчей чемпионата. С другой стороны, "аристократы" в этих играх одержали только две победы и по-прежнему занимают место во второй десятке. Матч с "ирисками" обещает быть упорным, ведь в игре первого круга "Эвертон" на своем поле одержал уверенную победу со счетом 3:1.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" - "Эвертон". Начало в 18:00, не пропустите!