Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» – «Эвертон». Онлайн-трансляция

    "Челси" под руководством Гуса Хиддинка не проигрывает уже в течение пяти матчей чемпионата. С другой стороны, "аристократы" в этих играх одержали только две победы и по-прежнему занимают место во второй десятке. Матч с "ирисками" обещает быть упорным, ведь в игре первого круга "Эвертон" на своем поле одержал уверенную победу со счетом 3:1.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" - "Эвертон". Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11