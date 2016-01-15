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    Лаказетт не исключает ухода из «Лиона» летом

    Нападающий "Лиона" Александр Лаказетт заявил, что он может покинуть клуб в конце этого сезона.

    "Я думаю об английской премьер-лиге. Это очень привлекательный чемпионат для футболиста. Но мне нужно улучшить свою игру, чтобы меня пригласили туда. Возможно, летом я окажусь в Англии. Я сообщил президенту, что могу уйти по окончании этого сезона. В январе я не покину "Лион", так как хочу помочь клубу занять второе место и выйти в Лигу чемпионов", - заявил Лаказетт.

    В прошлом сезоне 24-летний Лаказетт стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 27 голами. Впрочем, в этом сезоне на его счету лишь 7 голов в 16 матчах.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.01.2016 01:08
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