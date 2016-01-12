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    Апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Суареса отклонена

    Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение отклонить протест, поданный "Барселоной" на дисквалификацию нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщается на официальном сайте RFEF.

    Напомним, после первого матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались "Барселона" и "Эспаньол" (4:1), в подтрибунном помещении между игроками команд произошла стычка, которую спровоцировал Суарес. За это футболист был дисквалифицирован на две игры и оштрафован.

    Таким образом, решение о дисквалификации остается в силе, и Суарес пропустит ответный поединок против "Эспаньола", а также следующий матч "Барселоны" в Кубке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2016 23:50
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