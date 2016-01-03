Первую тренировку «Фиорентины» в 2016 году посетило 10000 болельщиков

Первую тренировку "Фиорентины" в 2016-м году пришли посмотреть 10 тысяч тиффози. Футболисты, впечатленные такой поддержкой, выстроились в центре поля в форме сердца. По окончании тренировки игроки подарили фанатам свои футболки.

Напомним, что после 17 туров Серии А "Фиорентина" занимает второе место в турнирной таблицы, отставая от "Интера" на 1 очко.