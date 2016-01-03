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    Первую тренировку «Фиорентины» в 2016 году посетило 10000 болельщиков

    Первую тренировку "Фиорентины" в 2016-м году пришли посмотреть 10 тысяч тиффози. Футболисты, впечатленные такой поддержкой, выстроились в центре поля в форме сердца. По окончании тренировки игроки подарили фанатам свои футболки.

    Напомним, что после 17 туров Серии А "Фиорентина" занимает второе место в турнирной таблицы, отставая от "Интера" на 1 очко.

    Источник: Sport Mediaset

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    03.01.2016 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      buskovam 3 января 2016, 14:46


      Журнал Максим выпустил инструкцию как стать самцом и удовлетворить любую девку,я был в шоке от результата и это реально работает! вот та статья --- http://dum.ps/maaxim

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 3 января 2016, 14:29

      В России даже на официальные матчи не идет столько зрителей .

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