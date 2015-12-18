Монтелла: «Я доволен игрой «Сампдории», несмотря на поражение от «Милана»

Наставник «Сампдории» Винченцо Монтелла отметил уверенную игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Миланом«.

«Я доволен игрой «Сампдории», несмотря на отрицательный результат. Особенно в первом тайме. Заметно, что команда прибавляет и чувствует уверенность в своих силах.

К сожалению, нам не удалось забить свои голы, хотя возможности для этого были. А после удаления сделать это стало еще труднее», – сказал Монтелла.

Напомним, что «Милан» обыграл на выезде «Сампдорию» со счетом 2:0. После этой встречи наставник «Милана» Синиша Михайлович заявил, что его команде по силам выйти в финал турнира.