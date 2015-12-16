Гарсия: «Поражение от «Специи» – это настоящий провал»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Специи». В основное и дополнительное время этой игры команды голов не забили, а в серии пенальти римляне уступили со счетом 2:4.

«То, что мы не смогли забить «Специи» за 120 минут – это ненормально. Мы потеряли баланс и больше не можем забивать. С таким составом, какой был у нас сегодня, это ненормально, это настоящий провал. Нам нужно выдержать все, что свалилось на нас, и проявить характер, гордость и другие качества, чтобы доказать, что мы можем играть лучше», – говорит Гарсия.