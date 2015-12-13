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    • Марез: «Лестер» не испытывает никакого давления перед матчем с «Челси»

    Марез: «Лестер» не испытывает никакого давления перед матчем с «Челси»

    Полузащитник "Лестера" Рияд Марез поделился ожиданиями от матча 16-го тура английской Премьер-лиги с "Челси". По словам футболиста, прошлый сезон сильно помог многим футболистам его команды.

    "Мы не испытываем никакого давления. Перед началом сезона никто не говорил, что "Лестер" в декабре будет идти первым. Мы тренируемся, шутим и смеемся. Когда наступает время матча, мы усердно работаем друг ради друга.

    Фокусируем внимание на своей команде. "Челси" – большой клуб. Но мы будем играть так же, как всегда. Прошлый сезон для многих футболистов "Лестера" стал первым на уровне премьер-лиги. Требовалось некоторое количество матчей, чтобы набраться опыта, – сказал алжирец.

    Источник: The Guardian

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    13.12.2015 16:31
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