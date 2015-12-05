УПЛ. «Днепр» проиграл «Волыни» и другие результаты

В матче 12-го тура УПЛ «Волынь» благодаря голу Шарпара переиграла «Днепр» – 1:0.

В других матчах «Александрия» была сильнее «Говерлы», «Заря» обыграла «Ворсклу».

Ранее в рамках этого тура «Динамо» забило шесть безответных мячей в ворота «Металлурга», «Шахтер» с крупным счетом переиграл «Карпаты» – 3:0.

Чемпионат Украины. УПЛ. 12-й тур

Днепр – Волынь – 0:1 (0:0)

Голы: Шарпар, 85.

Говерла – Александрия – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Голенков, 32; 1:1 – Хлобас, 41; 1:2 – Запорожан, 90.

Ворскла – Заря – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Будкивский, 54; 0:2 – Гордиенко, 74.

Металлург – Динамо – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 8; 0:2 – Петрович, 22; 0:3 – Гармаш, 47; 0:4 – Теодорчик, 61; 0:5 – Гусев (с пенальти), 87; 0:6 – Гусев, 90+2.

Шахтер – Карпаты – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эдуардо, 56; 2:0 – Исмаили, 86; 3:0 – Тейшейра, 88.

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