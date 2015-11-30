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    Моуринью: «Матч с «Тоттенхэмом» - лучший для Азара в этом сезоне»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча с «Тотенхэмом» (0:0) отметил игру полузащитника Эдена Азара, считая, что бельгиец провел свою лучшую игру в сезоне.

    «Это была лучшая игра Эдена в текущем сезоне. Он нанес отличный удар со своей нерабочей ноги, заставив голкипера совершить сейв матча. Он продемонстрировал целостную игру, одинаково хорошо действуя с мячом и без мяча, в индивидуальных противостояниях и на открытых пространствах. При навесах он не уходил от верховой борьбы с двухметровыми бельгийскими защитниками хозяев. Он проделал большой объем работы и, хотя и не забил, своим стремлением и азартом внес важный вклад в игру команды», - скаазл Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    30.11.2015 05:41
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