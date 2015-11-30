Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Куртуа сможет выйти на поле в матче с «Борнмутом»

    Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сумет помочь своей команде во встрече 15-го тура АПЛ против "Борнмута". Бельгиец получил травму колена в начале сентября и только на минувшей неделе начал тренироваться. В его отсутствие стражем ворот «аристократов» является Асмир Бегович.

    Кроме Куртуа в матче с «Борнмутом», вероятно, смогут принять участие Джон Терри, Рамирес и Радамель Фалькао, восстановившиеся после повреждений.

    На данный момент "Челси" расположился на 14-й строчке в таблице после 14-ти туров, набрав всего 15 очков.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2015 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11