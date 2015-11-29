Энрике: «Месси, Неймар и Суарес не успокаиваются, пока каждый из них не забьет»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал исход матча 13-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (4:0). В этой встрече отличились все трое основных нападающих команды – Неймар, Луис Суарес и Лионель Месси.

«Как только исход матча становится понятен, они все ищут возможности забить. У них это получается само собой. Другое дело, когда матч только начинается. Они хорошо ладят друг с другом, и пока каждый из них не забьет, вечеринка не окончена», – говорит Энрике.

Также наставник поделился своим мнением о нынешнем состоянии команды.

«Я не чувствую, что сейчас мы переживаем лучший отрезок. Думаю, в прошлом сезоне мы играли лучше. Команда получает удовольствие от своей игры – это несомненно. Надеемся, что наши лучшие моменты еще впереди».