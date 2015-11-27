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    Жезуш: «Спортинг» выиграл у «Локомотива» по всем статьям – красиво, динамично, по игре и по счету»

    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями после победы над московским «Локомотивом» (4:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Вчера я заявил, что нам нужна победа для продолжения борьбы в Лиге Европы, и мы ее добились. Особенно нам удался первый тайм. Мы играли ровно, постоянно давили и атаковали. Мы знали, что «Локомотив» сыграет на контратаках, и были готовы к этому. После гола Майкона мы просто продолжали делать свое дело, и результат первого тайма закономерен. Во втором тайме «Локомотив» играл лучше, чем в первом и плотнее без мяча, и осложнил нам жизнь, но четвертый мяч снял вопросы. Еще раз спасибо нашей команде.

    Приятно, что «Спортинг» одержал первую победу в России, но не более того. Не скажу, что эта победа является чем-то из ряда вон выходящим. Она особенно ценна тем, что мы выиграли по всем статьям - красиво, динамично, по игре и по счету», - передает слова Жезуша корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2015 00:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      15426378s 27 ноября 2015, 11:47

      смотрел первый тайм, Спортинг такая команда что Локо должен был бы ее обыгрывать, ан нет, да железнодорожники какие-то непредсказуемые.

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 27 ноября 2015, 01:43

      Первый матч вы продали
      Ответный матч все по честному

      -2
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      Рейтинг: +1

      hayasik > Nurbek Taraz 27 ноября 2015, 18:14

      Напиши обязательно в следующий раз когда Спортинг будет продавать игры ) Кстати Бешикташ с вылетом))

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