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    Жезуш: «На первом месте для нас чемпионат Португалии, а потом уже Лига Европы»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш поделился своими ожиданиями от матча пятого утра Лиги Европы против «Локомотива».

    «Мы сейчас на подъеме, но играть с лидерами российского чемпионата всегда тяжело. Игра будет непростой. Мы выставим оптимальный состав, на поле появятся все сильнейшие», – говорит Жезуш.

    Наставник сказал, что для его клуба чемпионат Португалии важнее Лиги Европы.

    «На первом месте для нас чемпионат Португалии, а потом уже Лига Европы. Однако мы не собираемся сдаваться и будем сражаться за выход из группы».

    По мнению Жезуша, российский климат не должен сильно повлиять на результат матча.

    «Возможно, климат и дает определенное преимущество, но оно не очень значительное. С клубами из России тяжело играть, потому что в них выступают хорошие футболисты, а не из-за погоды».

    Матч «Локомотив» - «Спортинг» состоится в четверг 26 ноября. Начало – в 21.00.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 20:45
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