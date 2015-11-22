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    «Фиорентина» - «Эмполи». Смотреть онлайн

    Пока «Ювентус» буксовал на старте, лидерство в чемпионате Италии захватили другие четыре клуба, голодные до больших побед. В числе этих коллективов и «Фиорентина», которая в 13 туре на своем поле примет «Эмполи». В рамках борьбы за первую строчку Серии А осечки в подобных матчах неприемлемы, поэтому у флорентинцев не будет иного выхода, кроме как побеждать. Гостям, правда, очки тоже не помешают. «Эмполи» и зону вылета разделяют всего три зачетных балла.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи в 17:00 по московскому времени, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2015 16:10
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