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    Олич: «С нетерпением ожидаю встречи с бывшими одноклубниками»

    Нападающий сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

    «Я уже долго играю за сборную и забыл, чтобы мы спокойно смотрели, как другие команды играют стыковые матчи. В кои то веки у нас есть время подготовиться к товарищеской игре.

    Матч будет хорошим тестом для обеих команд. У России хорошая команда, а я с нетерпением ожидаю встречи с бывшими одноклубниками. Оборона сборной состоит из игроков ЦСКА, они приблизительно одинакового со мной возраста.

    Мы будем играть без нескольких футболистов основы, что хорошо для резервистов, которые могут проявить себя, но и у русских состав наверняка изменится», - сказал Олич сайту Хорватского футбольного союза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2015 05:28
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