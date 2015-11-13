Мини-футбол. Алиев пожелал «Газпрому» победы в Кубке УЕФА

Президент АМФР Эмиль Алиев поздравил МФК «Газпром-Югра» с уверенным выходом в «Финал четырех» Кубка УЕФА.



– От лица всего коллектива Ассоциации мини-футбола России поздравляю руководство, административный штаб и футболистов «Газпром-ЮГРЫ» с выходом в «Финал четырех» Кубка УЕФА по мини-футболу. Тот факт, что чемпион России являлся дебютантом розыгрыша, не помешал ему показать игру высочайшего уровня и уверенно пробиться в четверку сильнейших команд Европы. Это говорит о высоком профессионализме каждого члена команды и осознании большой ответственности, которая ложится на представителя нашей страны на международной арене.



Мне очень приятно, что президентом клуба Петром Созоновым и главным тренером Кака была четко и верно очерчена эта важная миссия, а работа по достижению результата была проведена максимально правильно. Не случайно в главном матче Элитного раунда «Газпром-ЮГРА» смог добиться убедительной победы над очень сложным и опытным соперником – казахстанским «Кайратом». Хочу поздравить и всех болельщиков МФК « Газпром-ЮГРА «, которые заслужили этот успех вместе с командой. Желаю клубу дальнейших побед в Кубке УЕФА!