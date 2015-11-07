«Урал» – «Ростов». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Ростовом».

«Урал»: Арапов, Хозин, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Ярошенко, Манучарян, Подберезкин, Лунгу, Сапета, Фидлер.

Запасные: Жариков, Шубин, Ставпец, Кулаков, Бурмистров, Горбанец, Дорожкин, Билоног, Емельянов.

«Ростов»: Джанаев, Навас, Баштуш, Ротенберг, Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Полоз, Канга, Могилевец, Бухаров.

Запасные: Гошев, Форбс, Терентьев, Трошечкин, Думбия, Байрамян, Ю Бен Су.