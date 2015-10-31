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    «Лидс» будет продан объединению болельщиков

    Массимо Челлино, являющийся владельцем английского "Лидса", достиг принципиальной договоренности о продаже контрольного пакета акций клуба фанатскому объединению Leeds Fans United.

    "Я абсолютно точно продам клуб болельщикам, раз они хотят купить его и заботиться о нем. Фанаты - это единственный актив, который есть у этого клуба. Я ужасно расстроен, потому что мечтал сделать все возможное, но не добился ничего", - заявил Челлино.

    Напомним, что еще в апреле этого года группа болельщиков создала объединение Leeds Fans United с целью выкупить акции клуба у нынешнего владельца. Для успешного совершения сделки фанаты даже обратились за помощью к известному актеру Расселу Кроу.

    Источник: Р-Спорт

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    31.10.2015 15:09
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