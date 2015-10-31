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    Класи: «Саутгемптон» может улучшить прошлогодний результат»

    Полузащитник "Саутгемптона" Йорди Класи поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По словам футболиста, "святые" смогут улучшить прошлогодний результат.

    "Надеюсь, мы сможем улучшить наш прошлогодний результат. Хотя это будет сложно, так как в минувшей кампании команда проделала отличную работу и заняла 7-е место. Выше подняться непросто, так как у нас в соперниках много сильных команд. Однако я думаю, мы способны на сей раз выступить еще лучше или, как минимум, не хуже, чем в том сезоне", — сказал Класи.

    После десяти туров чемпионата Англии "Саутгемптон", набрав 14 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 12:59
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