«Кристал Пэлас» - Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Накануне матча с ЦСКА манкунианцам предстоит тяжелый выезд в Лондон на игру с "Кристал Пэлас". Подопечные Алана Пардью в этом сезоне демонстрируют отличный футбол, занимая высокое седьмое место в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 18:00, не пропустите!