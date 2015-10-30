Бундеслига возвращается на «НТВ-Плюс»

Комментатор Павел Занозил подтвердил, что чемпионат Германии снова будет транслироваться на каналах «НТВ-Плюс».

«Правда ли, что чемпионат Германии возвращается на «НТВ»? Да, это так! Сегодня уже будет показан первый матч – «Айнтрахт» – «Бавария».

Будет ли транслироваться вторая Бундеслига и матчи Кубка? Пока не готов сказать, но предыдущий раунд Кубка «НТВ» уже транслировал.

Комментировать встречи будут те же люди: Нагучев, Андронов, Дементьев, Мельников, плюс еще появится Сергей Кривохарченко», – сказал Занозин.