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    Ричардс: «Жаль, что Шервуд не получил больше времени»

    Защитник «Астон Виллы» Майка Ричардс сожалеет об увольнении из команды главного тренера Тима Шервуда.

    «Шервуд всегда очень хорошо ко мне относился. Он помог вернуться мне на прежний уровень. При нем я получил капитанскую повязку, а это дало мне очень большой заряд уверенности. Но всем известно, если нет результата, руководство задумывается о переменах.

    Жаль, что Шервуд не получил больше времени. Мне кажется, он делал все правильно», – сказал Ричардс.

    Напомним, после десяти туров чемпионата Англии, "Астон Вилла", набрав четыре очка, занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    Источник: Skysports

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    30.10.2015 10:14
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