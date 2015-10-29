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    Энрике: «Барселона» действовала недостаточно креативно»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился впечатлениями от первого матча с "Виллановенсе" в рамках Кубка Испании (0:0). По словам специалиста, его команда полностью контролировала ход игры.

    "Соперник создавал опасные моменты только со стандартов. Мы же действовали недостаточно креативно. Не считаю, что мои игроки впали в летаргический сон, просто матч получился непростым. Я доволен, просто все хотели увидеть хорошую игру. Мне понравилась игра резервистов. Их мотивация и заряженность на борьбу были на должном уровне", – сказал Энрике.

    Источник: Football Espana

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    29.10.2015 06:35
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