Энрике: «Барселона» действовала недостаточно креативно»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике поделился впечатлениями от первого матча с "Виллановенсе" в рамках Кубка Испании (0:0). По словам специалиста, его команда полностью контролировала ход игры.



"Соперник создавал опасные моменты только со стандартов. Мы же действовали недостаточно креативно. Не считаю, что мои игроки впали в летаргический сон, просто матч получился непростым. Я доволен, просто все хотели увидеть хорошую игру. Мне понравилась игра резервистов. Их мотивация и заряженность на борьбу были на должном уровне", – сказал Энрике.