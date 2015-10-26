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    Главный тренер «Окжетпеса»: «Разочарования от работы Сычева нет»

    Главный тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов подвел итоги выступления нападающего Дмитрия Сычева за команду. За 18 игр в составе казахстанского клуба 32-летний россиянин забил три мяча.

    – Разочарования от работы Сычева никакого нет. Просто сезон для Дмитрия сложился не совсем удачно. Несколько раз он подходил к пику своей игровой формы, но получал травмы. В итоге на поле проводил не так много времени, нечасто попадал в стартовый состав. Повреждения его преследовали – как в играх, так и на тренировках.

    – Когда он только приехал в "Окжетпес" был совсем в разобранном состоянии?

    – Да я бы так не сказал.

    – Правда, что вы поначалу даже не использовали его в нападении?

    – Да. Но это не связано с его физической формой. Просто нам нужен был человек с хорошим футбольным мышлением в средней линии. Он действовал на позиции второго форварда, атакующего полузащитника, правого хавбека. Посчитали, что в этих амплуа он принесет больше пользы команде. Опытный парень, разбирающийся в тактике. Нам необходимо было создать такой сильный кулак в середине поля.

    – Голевыми передачами отметился?

    – Не готов ответить однозначно. Может быть, это были не последние пасы, а предпоследние. В любом случае принимал участие в созидании. В последней игре Дима хорошо смотрелся, несмотря на тяжелое поле. Несмотря на всякие рытвины и колдобины, находил весьма разумное продолжение атаки.

    – А сколько матчей он провел на острие атаки?

    – Ни одного. Я вам поэтому и растолковываю, что его голевая статистика не так красноречива. Хотя, если бы не травмы, думаю, забил бы больше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 15:44
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