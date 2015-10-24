Гвардиола хочет работать в одном из лондонских клубов

Пусть возьмёт QPR и вернёт его в АПЛ! Тогда и посмотрим, что он за коуч. Попривыкали, понимаешь, только в топ-клубах работать.
Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола хотел в будущем возглавить один из английских клубов.
Специалист готов рассматривать варианты только от команд, которые располагаются в Лондоне.
Сейчас в АПЛ выступают сразу пять коллективов, представляющих столицу страны: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Контракт Гвардиолы с «Баварии» рассчитан до конца текущего сезона.