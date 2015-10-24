Гвардиола хочет работать в одном из лондонских клубов

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола хотел в будущем возглавить один из английских клубов.

Специалист готов рассматривать варианты только от команд, которые располагаются в Лондоне.

Сейчас в АПЛ выступают сразу пять коллективов, представляющих столицу страны: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Контракт Гвардиолы с «Баварии» рассчитан до конца текущего сезона.