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    Гвардиола хочет работать в одном из лондонских клубов

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола хотел в будущем возглавить один из английских клубов.

    Специалист готов рассматривать варианты только от команд, которые располагаются в Лондоне.

    Сейчас в АПЛ выступают сразу пять коллективов, представляющих столицу страны: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

    Контракт Гвардиолы с «Баварии» рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: Daily Mail

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    24.10.2015 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +545

      kachan63 24 октября 2015, 14:16

      Пусть возьмёт QPR и вернёт его в АПЛ! Тогда и посмотрим, что он за коуч. Попривыкали, понимаешь, только в топ-клубах работать.

      2
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      Рейтинг: +10

      расулик > kachan63 25 октября 2015, 19:11

      ну или хотя бы тоттенхэм

      0
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 24 октября 2015, 13:15

      Челси было бы идеальным

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