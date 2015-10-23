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    Кононов: «Постараемся победить в домашнем матче»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал за счет чего ПАОКу удалось сдержать российскую команду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Игра была равная, может быть, у нас было побольше моментов, особенно во втором тайме. Низкий темп игры в первом тайме в первую очередь связан с действиями соперника. Они закрывали нам все зоны, не давали развернуться.

    Мы играли на выезде, тем более турнирная ситуация была определяющей. Нам в первую очередь важно было не проиграть, желательно - выиграть. Но у нас есть еще домашний матч, где мы постараемся победить», - сказал Кононов после матча.

    Напомним, "Краснодар" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч "Краснодар" проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2015 08:06
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