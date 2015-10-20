Анчелотти: «Не думаю, что Моуринью будет уволен»

Бывший тренер «Челси» Карло Анчелотти выразил поддержку нынешнему наставнику синих Жозе Моуринью.

«Не думаю, что Моуринью будет уволен. Точно нет. Он немного изменился по сравнению с прошлым сезоном, и он в команде, которую он знает очень хорошо. Также клуб знает его хорошо.

Жозе – один из лучших тренеров в истории, и если кто-то может исправить ситуацию, то это он. Я думаю, что проблема «Челси» в мотивации. С практической точки зрения это та же команда, что доминировала в лиге на протяжении всего прошлого сезона, но уровень ее мотивации упал», - отметил Анчелотти.