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    Анчелотти: «Не думаю, что Моуринью будет уволен»

    Бывший тренер «Челси» Карло Анчелотти выразил поддержку нынешнему наставнику синих Жозе Моуринью.

    «Не думаю, что Моуринью будет уволен. Точно нет. Он немного изменился по сравнению с прошлым сезоном, и он в команде, которую он знает очень хорошо. Также клуб знает его хорошо.

    Жозе – один из лучших тренеров в истории, и если кто-то может исправить ситуацию, то это он. Я думаю, что проблема «Челси» в мотивации. С практической точки зрения это та же команда, что доминировала в лиге на протяжении всего прошлого сезона, но уровень ее мотивации упал», - отметил Анчелотти.

    Источник: Skysports

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    20.10.2015 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 20 октября 2015, 21:15

      Бля буду, шарит кабан!

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