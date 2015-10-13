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    Симонян: «Программа-минимум для сборной России на Евро – выход из группы»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян изложил свое мнение по поводу перспектив сборной России на Евро-2016. По мнению чиновника, Россия должна как минимум выйти из группы.

    «Если говорить о задачах сборной России на чемпионате Европы - думаю, что выход в четвертьфинал уже будет неплохим результатом. А если мы еще и пробьемся в полуфинал - тем более. Надо решать задачи первостепенно, программа-минимум - это выход из группы. И сборной России, конечно же, по силам решить эту задачу. Мы не слабее других сборных, которые уже вышли в финальную стадию чемпионата Европы", - уверен Симонян.

    Функционер считает, что национальная команда показывает современный футбол.

    "Сборная России в целом отвечает требованиям современного футбола. И надеюсь, что команда не остановится на уровне, показанном во время отборочных игр. Потому что во Франции у нас будут соперники совсем другого уровня. Но у нас еще есть время, чтобы хорошо подготовиться к турниру".

    Кроме того, Симонян рассказал о ситуации с молодыми игроками, которые потенциально могли бы усилить сборную.

    "В России есть перспективные игроки. Мы периодически проводим заседания технического комитета РФС и анализируем все турниры, в которых участвуют наши молодежные и юниорские команды. И когда задаешь главный вопрос: "А есть пополнение для первой команды?", тренеры отвечают: "Да, есть". Ситуация в этом плане обнадеживает».

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2015 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Нежданчик 13 октября 2015, 19:33

      есть молодежь а потом резко растворяется в зарплатах и патриотизму

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