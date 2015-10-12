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    Моуринью посетит матч Украина - Испания

    Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью посетит матч отбора Евро-2016 Украина - Испания, сообщает журналист телеканала "Футбол 1" Николай Середич в Twitter.

    Предполагается, что португалец в данный момент ведет подготовку к матчу Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 20 октября в Киеве. В составе сборной Украины выступает несколько игроков украинского чемпиона, а в составе сборной Испании - футболисты "Челси" Сеск Фабрегас, Педро и Сезар Аспиликуэта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 12 октября 2015, 18:41

      За Ермоленкой посмотреть скорее всего

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