Украина – Испания. Смотреть онлайн

Задача хозяев в сегодняшнем матче предельно ясна. В случае победы украинцы квалифицируются на Евро-2016 или со второго места (если словаки не сумеют обыграть Люксембург), или как лучшая из команд, которые заняли третьи места.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча Украина – Испания, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.