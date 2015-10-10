Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Панов: «Нужно тихо и спокойно выйти на чемпионат Европы со второго места»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением о победной игре национальной команды в матче отборочного раунда Евро-2016 против Молдавии (2:1).

    «В целом, результат достигнут, и это здорово. Игра была напряженной, стоит отдать должное Молдавии, ребята старались, бились. Из-за того, что долго не могли забить, возникало волнение. Слава богу, что "стандарты" оказались нашим оружием – Игнашевич и Дзюба молодцы, реализовали моменты.

    Предстоящий матч с Черногорией очень важный. Проигрыш нам не сулит ничего хорошего, тогда как ничья откроет дорогу во Францию. Хотелось бы решить вопрос в противостоянии с этой командой в нашу пользу, ведь первый матч так и не был доигран. Нужно тихо и спокойно выйти на чемпионат Европы со второго места. Конечно, мысли о ничьей будут сидеть в подсознании ребят. Думаю, что тренерский штаб справится с этим, а у футболистов будет запредельный настрой на игру», - заявил Панов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 10 октября 2015, 17:49

      уж Черногорцам точно не проиграют а ничейку можно сбацать 1-1 например пусть Дзюба еще забьет и порадуется супер гупер форвард-игрочишко

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11