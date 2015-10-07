Катынсус: «На матче между Молдавией и Россией возможны провокации»

Бывший футболист «Томи» Валерий Катынсус сообщил о том, что матч между Молдавией и Россией в рамках отборочного турнира Евро-2016 может быть сорван.

«Сумасшедший ажиотаж на матч Молдавия-Россия. Билеты были проданы за три недели до матча. Сегодня узнали, что могут быть провокации, едут ультрас из Румынии и Одессы. Матч был на грани срыва. Надеемся, что он состоится», – написал он на своей странице «Вконтакте».

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