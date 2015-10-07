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    Катынсус: «На матче между Молдавией и Россией возможны провокации»

    Бывший футболист «Томи» Валерий Катынсус сообщил о том, что матч между Молдавией и Россией в рамках отборочного турнира Евро-2016 может быть сорван.

    «Сумасшедший ажиотаж на матч Молдавия-Россия. Билеты были проданы за три недели до матча. Сегодня узнали, что могут быть провокации, едут ультрас из Румынии и Одессы. Матч был на грани срыва. Надеемся, что он состоится», – написал он на своей странице «Вконтакте».

    Валерий Катынсус: «Лучше бы Погребняк оставался в Англии и доигрывал там»

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 13:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 7 октября 2015, 16:15

      Мда... пологаю, завтра в Албании,что то подобное будет

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 7 октября 2015, 15:42

      и опять Россия без игры получит три очка

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 октября 2015, 14:05

      рвать всех и вся

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