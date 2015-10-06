Чебану: «В Молдове поменяли тренера по примеру России»

Голкипер "Мордовии" Илья Чебану рассказал о перестановках на тренерском мостике сборной Молдовы, с которой 9 октября сыграет сборная России в рамках отбора Евро-2016.

– После поражения от Черногории в сентябре Куртиян в раздевалке пообщался с нами, где-то жестко и по делу покритиковал, дал напутствия. Прощальных слов с его стороны не было. Не было у нас в этом отборочном цикле и результата. Поэтому чего-то ожидать, наверное, можно было. Но я думал, что Александр Владимирович доработает до конца цикла. Возможно, решение приняли, как раз подсмотрев у России. Леонид Викторович так успешно влился в национальную сборную, что и у нас захотели сделать нечто подобное. Плюс, наверное, повлиял выход в лидеры чемпионата Молдавии кишиневского "Зимбру" и, говорят, хорошая игра под руководством Стойки.

– Об увольнении Куртияна и приходе Стойки узнали, небось, раньше всех – напрямую от отца, президента федерации футбола Молдавии?

– Нет. Наоборот, узнал о случившемся с опозданием – мне позвонил с этой новостью капитан сборной и мой друг Саша Епуряну. У нас с отцом потрясающие отношения за пределами стадиона, он меня вырастил – но сам футбол мы обсуждаем редко. Особенно такие темы, как сборная. Оба понимаем щекотливость ситуации: я – игрок, надо мной есть тренеры, которые подчиняются ему.