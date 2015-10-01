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    • Лига Европы. «Монако» и «Тоттенхэм» разошлись миром, «Карабах» одолел «Андерлехт»

    Лига Европы. «Монако» и «Тоттенхэм» разошлись миром, «Карабах» одолел «Андерлехт»

    В матче второго тура Лиги Европы «Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, забив по одному голу в ворота друг друга. У англичан отличился Ламела, счет за монегасков в концовке сравнял Эль-Шаарави.

    Еще одна встреча в этой группе принесла «Карабаху» домашнюю победу над «Андерлехтом». Единственный гол забил Алмейда.

    Лига Европы. Группа J. 2-й тур

    Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ламела, 35; 1:1 – Эль Шаарави, 81.

    Карабах (Азербайджан) – Андерлехт (Бельгия) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алмейда, 36.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 22:13
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    Комментарии (3)
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    AZERBAYCAN..
    1443727108
    научим всех играть в футбол.
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    EZ
    1443816721
    Карабах молодец
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    ologreds
    1694997066
    numo444095
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