Лига Европы. «Монако» и «Тоттенхэм» разошлись миром, «Карабах» одолел «Андерлехт»

В матче второго тура Лиги Европы «Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, забив по одному голу в ворота друг друга. У англичан отличился Ламела, счет за монегасков в концовке сравнял Эль-Шаарави.

Еще одна встреча в этой группе принесла «Карабаху» домашнюю победу над «Андерлехтом». Единственный гол забил Алмейда.

Лига Европы. Группа J. 2-й тур

Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ламела, 35; 1:1 – Эль Шаарави, 81.

Карабах (Азербайджан) – Андерлехт (Бельгия) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алмейда, 36.

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