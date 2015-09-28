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    Мутко пообещал сегодня рассчитаться с Капелло

    Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал, что сегодня РФС рассчитается с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло, который был отправлен в отставку 14 июля.

    "Должны были – рассчитаемся. Во-первых, мы должны были сделать это до конца месяца. Но рассчитаемся сегодня", - заявил Мутко.

    Точная сумма компенсации не сообщается, но по некоторой информации она составляет 8 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2015 17:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2172

      LOKOfanatik19 28 сентября 2015, 18:18

      Я бы давно всех засудил там, блин не уважаю Капелло, но все же, должен будь добр отдай... Куда смотрит фифа или уефа или какие там инстанкции

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 28 сентября 2015, 18:05

      Довольно зловещий заголовок...

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