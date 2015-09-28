Мутко пообещал сегодня рассчитаться с Капелло

Я бы давно всех засудил там, блин не уважаю Капелло, но все же, должен будь добр отдай... Куда смотрит фифа или уефа или какие там инстанкции
Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал, что сегодня РФС рассчитается с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло, который был отправлен в отставку 14 июля.
"Должны были – рассчитаемся. Во-первых, мы должны были сделать это до конца месяца. Но рассчитаемся сегодня", - заявил Мутко.
Точная сумма компенсации не сообщается, но по некоторой информации она составляет 8 миллионов евро.