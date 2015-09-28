Мутко пообещал сегодня рассчитаться с Капелло

Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал, что сегодня РФС рассчитается с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло, который был отправлен в отставку 14 июля.

"Должны были – рассчитаемся. Во-первых, мы должны были сделать это до конца месяца. Но рассчитаемся сегодня", - заявил Мутко.

Точная сумма компенсации не сообщается, но по некоторой информации она составляет 8 миллионов евро.