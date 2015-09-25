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    Озил: «Никто в мире не стоит 50 миллионов»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что в современном футболе за игроков слишком много платят.

    «Никто в мире не стоит 50 миллионов евро. Именно поэтому людям из футбольного мира нужно быть осторожными и не терять связь с реальной жизнью. И очень важно, чтобы мы использовали те возможности, которые дает нам футбол, на благо людям», - говорит Озил.

    Напомним, что "Арсенал" заплатил "Реалу" за Озила 50 миллионов евро.

    Источник: Eurosport.ru

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    25.09.2015 19:15
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 26 сентября 2015, 01:46

      С РЕАЛЬНОСТЬЮ У ПАРНЯ ВСЁ ОК...ТОЛЬКО ПАРЕНЬ ТЫ ЧАСТО ВООБЩЕ НЕ ИГРАЕШЬ КАК ОТ ТЕБЯ ЖДУТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 25 сентября 2015, 22:23

      Özil умный парень оказывается. Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 сентября 2015, 22:18

      +++++++++++

      0
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