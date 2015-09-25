Озил: «Никто в мире не стоит 50 миллионов»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил считает, что в современном футболе за игроков слишком много платят.

«Никто в мире не стоит 50 миллионов евро. Именно поэтому людям из футбольного мира нужно быть осторожными и не терять связь с реальной жизнью. И очень важно, чтобы мы использовали те возможности, которые дает нам футбол, на благо людям», - говорит Озил.

Напомним, что "Арсенал" заплатил "Реалу" за Озила 50 миллионов евро.