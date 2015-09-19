«Фенербахче» намерен приобрести Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил получил предложение от «Фенербахче». Об этом рассказал агент футболиста Эркют Согут.

"Предложение Фенербахче очень конкретное, но все будет зависеть от того, какую позицию займет "Арсенал". Все станет ясно в конце сезона. В «Арсенале» Месут очень успешен и полезен. Очень рано обсуждать это сейчас, но интерес «Фенербахче» к Озилу крайне предметен", - сказал Согут.

Сам Озил не только имеет турецкие корни, но и является поклонником «Фенербахче». Летом он говорил, что хотел бы однажды играть за этот клуб.