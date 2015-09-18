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    Бубнов: «Локомотив» правильно выстроил тактику и воспользовался проблемами «Спортинга» в обороне»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу "Локомотива" в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы над "Спортингом" (3:1).

    «Локомотив» правильно выстроил тактику против «Спортинга», использовав сильные стороны своих игроков атаки. Организованно железнодорожники сыграли и в обороне. «Спортинг» же атаковал большими силами, но москвичи поймали португальцев на контратаках. С железнодорожниками те все равно сыграли хуже, чем с ЦСКА, потому что мотивация в Лиге Европы уже не та, что в Лиге чемпионов. Кроме того, за «Локомотив» хорошо отыграл Гильерме, особенно на выходах.

    Также этот матч показал, что у «Спортинга» довольно слабая оборона. Ведь это «домашняя» команда, но, как мы видим, она и дома пропускает мячи. «Локомотив» же просто воспользовался серьезными проблемами португальцев в защите", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.09.2015 11:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 18 сентября 2015, 13:11

      Просто Спортингу противопоказано играть с российскими командами))

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 18 сентября 2015, 12:58

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 сентября 2015, 12:27

      Да мы вообще круты :)))
      Главное теперь, не зазнаваться, Спортинг жутко злой приедет в Черкизово :)

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