Бубнов: «Локомотив» правильно выстроил тактику и воспользовался проблемами «Спортинга» в обороне»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу "Локомотива" в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы над "Спортингом" (3:1).

«Локомотив» правильно выстроил тактику против «Спортинга», использовав сильные стороны своих игроков атаки. Организованно железнодорожники сыграли и в обороне. «Спортинг» же атаковал большими силами, но москвичи поймали португальцев на контратаках. С железнодорожниками те все равно сыграли хуже, чем с ЦСКА, потому что мотивация в Лиге Европы уже не та, что в Лиге чемпионов. Кроме того, за «Локомотив» хорошо отыграл Гильерме, особенно на выходах.

Также этот матч показал, что у «Спортинга» довольно слабая оборона. Ведь это «домашняя» команда, но, как мы видим, она и дома пропускает мячи. «Локомотив» же просто воспользовался серьезными проблемами португальцев в защите", - сказал Бубнов.