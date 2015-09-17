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    Цорк: «Краснодар» - это команда уровня Бундеслиги»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поделился своим мнением о «Краснодаре», с которым немцам предстоит сыграть в первом туре группового раунда Лиги Европы.

    «Краснодар» - это команда уровня Бундеслиги, поэтому нам не следует недооценивать сегодняшних оппонентов. Думаю, что это основной соперник в нашей группе, победа над «Динамо» (4:0) в чемпионате России только доказывает это. Однако мы хотим занять в группе первое место, поэтому думаем только о победе сегодня», - сказал Цорк.

    Источник: Bild

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    17.09.2015 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +665

      Snerg 17 сентября 2015, 17:25

      ох сегодня же надают по щам краснодару....

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      Рейтинг: +354

      REDAT 17 сентября 2015, 16:41

      Держите парни ухо востро!Удачи нашим "БЫКАМ", "РУБИНУ" и "ЛОКО"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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