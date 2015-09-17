Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Чеху нужен психологический отдых»

    Против загребского «Динамо» лондонский «Арсенал» сыграл без основного голкипера Петра Чеха. По словам главного тренера «канониров» Арсена Венгера, с ним все в порядке, он просто дал ему отдохнуть.

    «Оспина – очень хороший голкипер, и сегодня он нам это продемонстрировал. Чех не играл целый сезон, и я стараюсь предоставить ему психологический отдых», - сказал француз.

    Источник: Clubcall.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      BloodBow 17 сентября 2015, 16:52

      Аа я то думаю, чего Арсенал проиграл, так вот и причина, Венгеру хватило ума убрать Чеха. Нет Чеха - нет результата. P.S к Челси это тоже относится

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11