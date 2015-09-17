Венгер: «Чеху нужен психологический отдых»

Против загребского «Динамо» лондонский «Арсенал» сыграл без основного голкипера Петра Чеха. По словам главного тренера «канониров» Арсена Венгера, с ним все в порядке, он просто дал ему отдохнуть.

«Оспина – очень хороший голкипер, и сегодня он нам это продемонстрировал. Чех не играл целый сезон, и я стараюсь предоставить ему психологический отдых», - сказал француз.