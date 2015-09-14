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    Поклонник «Ливерпуля» предлагает другим болельщикам собрать денег на неустойку Роджерсу

    Фанат «Ливерпуля» открыл сбор средств на отставку главного тренера команды Брендана Роджерса. По мнению автора этой инициативы, десяти миллионов евро должно хватить на то, чтобы покрыть все издержки за досрочное расторжение контракта с наставником.

    «Болельщики уже отчаялись дождаться увольнения Роджерса и готовы сами оплатить ему неустойку. Его время истекло. Надоело смотреть на этот скучный футбол и непонятные трансферы», - написал фанат.

    Роджерс работает главным тренером «Ливерпуля» с 2012 года. На сегодняшний день клуб находится на девятой позиции в АПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2015 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      jotun 15 сентября 2015, 10:01

      Пинка под зад должно хватьть :)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2015, 23:00

      надо в Питере открыть счет на неустойку АВБ лично бы 100руб. пожертвовал

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 сентября 2015, 20:39

      Может и нормальный он тренер,но вот трансферы вообще не его это!!!!!

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 14 сентября 2015, 20:18

      2ое место как-то заняли...

      0
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