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    Моуринью после матча с «Эвертоном» поругался с Мартинесом

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью после поражения в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (1:3) поругался со своим коллегой из мерсисайдского клуба Роберто Мартинесом.

    Португалец был возмущен , что ему пришлось долго ждать, пока Мартинес закончит свою послематчевую пресс-конференцию. Моуринью попросил коллегу в следующий раз приглашать его к журналистам первым, поскольку гостевой команде нужно уезжать, на что испанец ответил, что не контролирует данную ситуацию. После этого наставник «аристократов» применил нецензурную лексику.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.09.2015 12:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 15 сентября 2015, 09:35

      ЛОХ - это судьба

      0
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      Рейтинг: +10

      Андрей Мисюк 14 сентября 2015, 21:53

      Как уже достал этот МАУР-ЦАРЬ всего мира. То врача команды обозвал, то с Мартинесом применил нецензурную лексику. Когда ж ему уже в голову мяч прилетит??? Кто ж ему уже в бубен-то настучит??? ДОСТАЛ ПРОСТО - ГЕРОЙ МИРА!!!

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 14 сентября 2015, 16:50

      Прав Моур дебил журналист

      -1
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 14 сентября 2015, 12:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      надо было ему еще и по башке настучать этому испашке.

      -4
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      Рейтинг: +16

      klalya > talgatnurzhanov2006 14 сентября 2015, 14:04

      Не забывай, что Маур балобол. Он только говорить умеет

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 сентября 2015, 12:40

      Царь в гневн

      -1
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