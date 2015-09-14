Бегович: «Будем прибавлять от матча к матчу»

Голкипер "Челси" Асмир Бегович даже в поражении от "Эвертона" (1:3) в 5-м туре английской Премьер-лиги увидел свои плюсы.

"У команды есть характер. Никто не собирается опускать голову. В футболе может произойти что угодно. Я уверен, что мы после таких ситуаций станем только сильнее, будем прибавлять от матча к матчу.

Сейчас нам нужно сконцентрироваться на ближайшей игре. "Арсенал" - очень серьезный соперник. Но перед этим нам предстоит сыграть с "Маккаби" в рамках Лиги чемпионов. И эта встреча простой для нас не будет", - заявил Бегович.

После этого поражения "Челси" расположился на 17-м месте в турнирной таблице с четырьмя набранными очками.