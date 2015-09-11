Меркель мечтает надеть футболку топ-клуба

Полузащитник итальянского "Удинезе" и сборной Казахстана Александер Меркель считает своей целью переход в один из европейских топ-клубов.

"Моя главная задача - каждую неделю выходить на поле и играть. Быть игроком основного состава. Я хочу играть и выигрывать не только с "Удинезе", но и со сборной Казахстана.

Хочу надеть футболку топ-клуба. Это "Ювентус", "Реал", "Милан", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" или "Челси", - заявил Меркель.