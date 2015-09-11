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    Меркель мечтает надеть футболку топ-клуба

    Полузащитник итальянского "Удинезе" и сборной Казахстана Александер Меркель считает своей целью переход в один из европейских топ-клубов.

    "Моя главная задача - каждую неделю выходить на поле и играть. Быть игроком основного состава. Я хочу играть и выигрывать не только с "Удинезе", но и со сборной Казахстана.

    Хочу надеть футболку топ-клуба. Это "Ювентус", "Реал", "Милан", "Интер", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" или "Челси", - заявил Меркель.

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    11.09.2015 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 21:17

      И я хотел бы! Заметили, там нет Барсы, к евреям не хочет видимо!

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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 11 сентября 2015, 15:57

      на рынке купи футболку и одень

      0
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 11 сентября 2015, 15:56

      А Я ХОЧУ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

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