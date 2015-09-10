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    Мутко не считает перенос матча с Молдавией целесообразным

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не видит поводов переносить матч со сборной командой Молдовы в рамках отборочного турнира к ЧЕ-2016. В Кишиневе, где должна пройти встреча, вчера начались акции протеста, в которых участвует около 40 тысяч человек.

    «Мы будем мониторить ситуацию. Рисков по организации матча с Молдавией я не вижу. Пока сложно сказать, что может быть. Конечно, нам этот матч очень важен, и важно, чтобы он состоялся на хорошем уровне с точки зрения организации. Вместе с УЕФА обратим внимание на то, будут ли какие-то тревожные сигналы. Пока мы получаем первые материалы, явных проблем с проведением матча я не вижу», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 15:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2015, 19:32

      молдоване идут по стопам хохлов

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 сентября 2015, 17:57

      Молдовашки бунтуют,они знают что их жопа будет разодрана!Вот почему они такие агрессивные(((

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