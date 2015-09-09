Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини может поставить Отаменди на правый край обороны

    Центральному защитнику «Манчестер Сити» Николасу Отаменди, который не сыграл пока ни одного матча за свой новый клуб, возможно, придется дебютировать на непривычной позиции.

    Главный тренер манкунианцев Мануэль Пелллегрини столкнулся с кадровыми трудностями на правом краю обороны. Пабло Сабалета и Гаэль Клиши находятся в лазарете, а Бакари Санья, игравший на этой позиции в первых матчах сезона, получил травму во встрече за сборную Франции.

    Если Санья не восстановится к матчу против «Кристал Пэлас», то Пеллегрини придется либо воспользоваться услугами 18-летнего Пабло Маффео, либо поставить справа Отаменди.

    У аргентинца уже есть опыт игры на правом фланге обороны - матч четвертьфинала ЧМ-2010, когда Аргентина разгромно проиграла Германии (0:4).

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      sihafazatron 9 сентября 2015, 23:00

      здоровья всем парням!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11