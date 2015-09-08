УЕФА поможет «Таврии» перебраться в Херсон

Симферопольская «Таврия» намерена переехать в Херсон, чтобы участвовать в чемпионате Украины, и в этом ей поможет УЕФА.

В рамках программы «Хет-Трик» УЕФА построит в Херсоне стадион для «Таврии», который будет соответствовать всем требованиям УПЛ, и на котором крымский клуб будет проводить свои домашние матчи.

Эта арена будет возведена на базе нынешнего стадиона «Спартак», который подвергнут реконструкции, когда землю передадут в собственность областной федерации футбола.

Кроме самого стадиона, клуб получит поле с искусственным покрытием для молодежных команд. На этом комплексе будут проводиться городские и областные соревнования.