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    УЕФА поможет «Таврии» перебраться в Херсон

    Симферопольская «Таврия» намерена переехать в Херсон, чтобы участвовать в чемпионате Украины, и в этом ей поможет УЕФА.

    В рамках программы «Хет-Трик» УЕФА построит в Херсоне стадион для «Таврии», который будет соответствовать всем требованиям УПЛ, и на котором крымский клуб будет проводить свои домашние матчи.

    Эта арена будет возведена на базе нынешнего стадиона «Спартак», который подвергнут реконструкции, когда землю передадут в собственность областной федерации футбола.

    Кроме самого стадиона, клуб получит поле с искусственным покрытием для молодежных команд. На этом комплексе будут проводиться городские и областные соревнования.

    Источник: iSport.ua

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    08.09.2015 01:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +108

      Axidan 8 сентября 2015, 11:25

      а содержать то кто будет? таврия чейчас больше любительский клуб. в упл они играть не смогут в первой лиге. откуда брать деньги на финансирование, зп и т.д.? :) почему, млять, об этом, сразу не подумать?!

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      Рейтинг: +759

      sevsor 8 сентября 2015, 10:40

      Политическая возня...Очень забавно звучит - симферопольская "Таврия" из Херсона, донецкий "Шахтёр" из Львова, ранее читал, что собирались создавать херсонский ФК "Севастополь" )) Интересно, какие ещё географические казусы нас ждут))

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      Рейтинг: +14

      прево 8 сентября 2015, 10:01

      как же бобло мимо Мутко пройдет

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      Рейтинг: +64

      красноярец 8 сентября 2015, 08:04

      украина конечно согласны на деньги от УЕФА , хочешь воровать начинай строить.

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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben 8 сентября 2015, 07:12

      И содержать Таврию будет УЕФА?

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      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 8 сентября 2015, 04:58

      России будет нужен новый стадион в Херсоне.

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